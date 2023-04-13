«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Лиги Европы!
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14 апреля пройдёт первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Начало — в 22:00 мск.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
«Манчестер Юнайтед» борется за место в призовой тройке АПЛ, но и в Лиге Европы цель команды Эрика тен Хага — победа. Ранее «МЮ» уже выбил из борьбы два испанских клуба: «Барселону» и «Бетис». Теперь англичанам предстоит встреча с проваливающей сезон на внутренней арене «Севильей». Но в Лиге Европы андалусийцы — самый успешный клуб в истории. Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья».
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