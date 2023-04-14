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Рублёв — Штруфф: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала турнира в Монте-Карло

Рублёв — Штруфф: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала турнира в Монте-Карло
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Сегодня в матче 1/4 финала турнира Rolex Monte-Carlo Masters Андрей Рублёв сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом. Начало матча — не ранее 12:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.42. Шансы Штруффа оценили коэффициентом 2.87.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 2:0 в пользу Рублёва. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.19. На то, что Штруфф выиграет хотя бы одну партию, можно поставить за 1.68.

В 1/8 финала Андрей Рублёв обыграл другого россиянина — Карена Хачанова, а Штруфф сенсационно обыграл норвежца Каспера Рууда.

Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
1 		   
         
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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