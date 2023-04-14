Даниил Медведев — Хольгер Руне: эксперты назвали фаворита матча 1/4 финала в Монте-Карло

Сегодня в матче 1/4 финала турнира Rolex Monte-Carlo Masters Даниил Медведев сыграет с представителем Дании Хольгером Руне. Начало матча — не ранее 16:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом датчанина. Поставить на победу Руне можно с коэффициентом 1.75. Шансы Медведева оценили коэффициентом 2.08.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 2:0 в пользу Руне. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.80. На то, что Медведев выиграет хотя бы одну партию, можно поставить за 1.44.

В 1/8 финала Даниил Медведев в тяжелейшем матче обыграл Александра Зверева. Руне прошёл в четвертьфинал без игры: его соперник — Маттео Берреттини — снялся с матча 1/8 финала из-за травмы.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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