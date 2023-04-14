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Прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Волгарь» с коэффициентом 3.30

Прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Волгарь» с коэффициентом 3.30
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Волгарь».

Ставка: победа «Алании» с форой (-1) за 3.30.

В минувшем туре «Алания» добилась выездной победы над «Велесом» со счётом 2:1. Игра проходила по сценарию нового главного тренера «Алании» Олега Василенко. Футболисты действовали собранно и целостно, точно выполняя установку на матч. Счёт мог быть крупнее, поскольку с середины первого тайма «барсы» действовали в большинстве. Победную точку поставил с пенальти Гурциев за несколько минут до финального свистка арбитра. «Алания» расположилась на третьем месте с 44 очками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Волгарь» вплотную приблизился к четвёртому месту. Дистанция до «Енисея» сократилась до пяти очков. В минувшем туре «Волгарь» сыграл вничью со счётом 0:0 с «Рубином», продлив свою беспроигрышную серию до пяти матчей (три ничьих и две победы).

Россия - Мелбет Первая лига. 27-й тур
14 апреля 2023, пятница. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Не начался
Волгарь
Астрахань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер «Алании» Олег Василенко постепенно меняет игру команды к лучшему. В минувшем туре хозяева доминировали на поле и могли забить гораздо больше двух мячей. Рекомендуем изучить ставку на победу «Алании» с форой (-1) за коэффициент 3.30.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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