Прогноз на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Осасуна»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.71.

«Райо Вальекано» далёк от своей оптимальной игровой формы. Команда Андони Ираолы не может выиграть уже восемь матчей подряд. На этом отрезке «пчёлы» забили лишь шесть голов и даже не смогли воспользоваться кризисом «Валенсии», сыграв с «летучими мышами» вничью (1:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Осасуна» демонстрирует неплохие результаты. Команда под руководством Хагоба Аррасате не просто закрепилась на восьмой строчке в турнирной таблице Примеры, но и пробилась в финал Кубка Короля, где сразится за трофей с мадридским «Реалом».

Испания - Примера. 29-й тур 14 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Райо Вальекано Мадрид Не начался Осасуна Памплона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Осасуна» выделяется на общем фоне надёжной игрой в обороне. Только клубы, занимающие пять верхних строчек в турнирной таблице, отличаются более монолитной защитной линией. Однако при этом памплонцы испытывает серьёзные проблемы в атаке, в частности, в завершающей стадии. Футболисты выполняют по 12,1 удара по воротам (медианный показатель), но за 28 туров забили лишь 24 гола, что на 7,36 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).

При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на ничью или победу «Осасуны» за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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