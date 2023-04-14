Эксперты назвали фаворита финала Кубка Гагарина — 2023

12 апреля ЦСКА обыграл СКА (3:0) в шестом матче 1/2 финала и вышел в финал розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Там армейцы сразятся с казанским «Ак Барсом». Букмекеры оценили шансы команд в финальной серии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают фаворитом финала московский ЦСКА. Армейцы не без труда завершили две первые серии плей-офф с череповецкой «Северсталью» и ярославским «Локомотивом» (обе — 4-3 в серии), однако чуть проще по результату им было в финале Западной конференции со СКА (4-2 в серии). Коэффициент на второе кряду чемпионство подопечных Сергея Фёдорова — 1.70.

На чемпионство «Ак Барса» можно поставить за 2.15. Казанцам выбили из борьбы «Нефтехимик» и «Адмирал» (обе — 4-2 в серии), а в финале Востока одолели «Авангард» (4-1 в серии).

Первый финальный матч состоится 17 апреля в Казани. Далее команды будут играть с шагом в два дня (19, 21 и 23 апреля, а также при необходимости 25, 27 и 29 апреля).

Экспресс с коэффициентом 8.94.

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