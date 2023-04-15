«Крылья Советов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Химки» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Ещё одно возвращение в Российской Премьер-Лиге. Не понимаю, как такое возможно, но в российском футболе возможно всё, как выясняется… И Андрей Талалаев приступает снова к работе с «Химками» в Подмосковье. На пять лет подписан контракт, долгоиграющие перспективы с развитием структуры клуба, развитием молодёжи и так далее. Опять эти пафосные и красивые речи.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Химки» на предпоследнем месте, много команда пропускает, тяжело даются моменты, я уж не говорю про забитые мячи. И «Химки» играют на выезде против Самары. «Крылья» наконец-то одержали победу после похода всей команды в церковь. Они выиграли в Сочи, в матче, где соперника явно не превосходили, но здесь, конечно, повезло.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас домашний матч с одним из аутсайдеров. С учётом положения «Крыльев», с учётом положения «Химок» понятно, что будет тяжелейшая игра. Вряд ли сразу в открытую решит сыграть Талалаев, но у него команды агрессивные. И он всегда такую первую инъекцию адреналина, эмоций может впрыснуть в команду.

Думаю, что с учётом проблем в обороне в первую очередь у «Химок» (сразу всё не наладится) матч должен получиться «верховым» или может таковым получиться, если учесть, что «Крылья» играют очень быстро. Мой прогноз на эту встречу — тотал больше 2.5 за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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