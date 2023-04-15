«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.97.

«Новости, пришедшие из стана «Сочи», думаю, удивили всех. Казалось, что выбор в пользу Бердыева – это решение с прицелом на перспективу. Но всего через несколько матчей он покинул «Сочи», толком ничего не успев сделать. Дело тут, естественно, не в результатах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что игрокам вся эта ситуация тоже не очень приятна. Настраивались на одно, а сейчас будет что-то другое. Посмотрим, как будет получаться у Дмитрия Хохлова. Он уже тренер с опытом. В его штабе будет Точилин, который команду знает очень хорошо. Но на первых порах будет сложно, потому что эмоционально всю эту историю не так уж просто пережить.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Сочи Сочи Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» вызывает смешанные эмоции. Есть хорошие, качественные матчи, но есть и какие-то срывы. Тем не менее там тренер на месте, он что-то пытается делать, выстраивает игру под себя. В последнем матче сыграли очень убедительно. Вроде бы стало больше легионеров в команде, но радует, что Кривцов так себя прекрасно проявляет. В Кубке краснодарцы тоже ещё поборются. В целом, думаю, на позитиве сейчас команда Ивича.

«Краснодар» играет результативно, много забивает. Этот матч вряд ли станет исключением. На мой взгляд, нужно попробовать сыграть «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». По качеству состава краснодарцы выглядят лучше, да и эмоционально преимущество должно быть», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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