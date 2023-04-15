«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Краснодар» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.97.
«Новости, пришедшие из стана «Сочи», думаю, удивили всех. Казалось, что выбор в пользу Бердыева – это решение с прицелом на перспективу. Но всего через несколько матчей он покинул «Сочи», толком ничего не успев сделать. Дело тут, естественно, не в результатах.
Думаю, что игрокам вся эта ситуация тоже не очень приятна. Настраивались на одно, а сейчас будет что-то другое. Посмотрим, как будет получаться у Дмитрия Хохлова. Он уже тренер с опытом. В его штабе будет Точилин, который команду знает очень хорошо. Но на первых порах будет сложно, потому что эмоционально всю эту историю не так уж просто пережить.
«Краснодар» вызывает смешанные эмоции. Есть хорошие, качественные матчи, но есть и какие-то срывы. Тем не менее там тренер на месте, он что-то пытается делать, выстраивает игру под себя. В последнем матче сыграли очень убедительно. Вроде бы стало больше легионеров в команде, но радует, что Кривцов так себя прекрасно проявляет. В Кубке краснодарцы тоже ещё поборются. В целом, думаю, на позитиве сейчас команда Ивича.
«Краснодар» играет результативно, много забивает. Этот матч вряд ли станет исключением. На мой взгляд, нужно попробовать сыграть «Краснодар» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». По качеству состава краснодарцы выглядят лучше, да и эмоционально преимущество должно быть», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 7.26.
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