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«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Екатеринбурге

«Урал» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Екатеринбурге
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — ЦСКА в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«В Екатеринбурге «Урал» будет принимать ЦСКА. Сразу несколько игр подряд командам предстоит сыграть, такое мы уже видели в этом сезоне. Команды вышли в финал Пути РПЛ Кубка России. Но первый матч сейчас будет сыгран в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гончаренко против Федотова. Обе команды играющие, безусловно, но «Урал» перестал забивать в Российской Премьер-Лиге, а ЦСКА перестал пропускать. У армейцев в чемпионате несколько хороших качественных побед на ноль. «Урал» сосредоточился на Кубке и много эмоций оставил в противостоянии со «Спартаком», поэтому в чемпионате не пошло. И «Динамо» всухую проиграли, и «Зениту» всухую, и «Ахмату» всухую — практически без моментов.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
15 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Заболотный – 13'

Здесь игра домашняя. Понятно, что «Урал» сыграет чуть более агрессивно, но у ЦСКА все защитники сейчас в деле, все здоровые, могут играть. Дивеев вернулся, Зайнутдинов вернулся, хорош сейчас Обляков. Поэтому, я думаю, будет очень упёртый, упрямый матч, команды очень хорошо друг друга знают. И, скорее всего, игра будет «низовая», и в ней армейцы, располагая хорошим подбором игроков, на мой взгляд, не уступят. Если вернётся в ворота Акинфеев, то точно не проиграют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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