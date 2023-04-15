«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Андрея Тихонова на матч РПЛ в Москве

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Спартак».
Ставка: «Торпедо» не проиграет за 3.05.
«Для «Спартака» оказалась слишком чувствительной потеря Промеса и Джикии — безвыигрышная серия длится уже пять матчей. А с «Торпедо» ещё и не будет Соболева. Всё-таки, несмотря на его низкую результативность в этом сезоне, он выполняет много работы и, помимо прямых обязанностей, ведёт очень много борьбы.
У автозаводцев же новый испанский тренер Жозеп Клотет, под его руководством команда оказала достойное сопротивление «Ростову» и довольно уверенно выиграла у «Факела». Получается, обе команды могут рассматривать друг друга как удобного в данный момент соперника. «Спартак» уязвим, как никогда, в сезоне, но всё ещё обладает очень классным составом, а «Торпедо» сейчас на эмоциональном подъёме при новом тренере и почувствовало реальные шансы выйти из зоны вылета. «Торпедо» не проиграет», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 7.26.
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