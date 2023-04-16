«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.84.

«В Оренбурге команда Марцела Лички сыграет против «Локомотива». Мы помним матч первого круга: был бенефис Ивана Игнатьева, где он отметился тремя забитыми мячами. Но тот «Оренбург» с этим, думаю, не имеет смысла сравнивать. Там и вратарь подвёл, и вообще оборона, откровенно говоря, смотрелась не лучшим образом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь матч домашний для «Оренбурга». Кто бы что ни говорил, сколько бы Карпин ни считал, что до 30-й минуты или вообще в первом тайме «Оренбург» соперников превосходит (так бывает только в трети матчей), «Локомотив» должен, безусловно, от этого отталкиваться. Плюс есть определённые противопоказания для футболистов по игре на искусственном поле.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оренбург» всем командам, большим и маленьким, у себя дома забивает. Я думаю, что и «Локомотиву» будет тяжело устоять с его не самой надёжной обороной. Поэтому «Оренбург» забьёт в этом матче. Но, скорее всего, и пропустит. Если не сыграет Дзюба, то есть Глушенков, который, кстати, два мяча уже на этом поле забивал, будучи игроком «Крыльев». Есть Пиняев, который может убежать, Миранчук, Жемалетдинов. В общем, атака у «Локомотива» действительно очень приличная, а проблемы в обороне имеются.

Я думаю, что это должен быть результативный футбол. «Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.84 – то, что доктор прописал», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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