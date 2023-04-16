«Ростов» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.13.

«Это может быть последний матч, в котором мы ещё говорим о чемпионской гонке. Думаю, что для домашней игры Валерий Георгиевич придумает какую-то любопытную ситуацию. Тем более «Ростов» знает, как играть с «Зенитом» качественно. Это действительно будет довольно любопытная творческая дуэль между Карпиным и Семаком.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Действующие чемпионы, скорее всего, выиграют трофей снова. Сложно представить, что в этой гонке будет интрига. Но пока она теоретически есть.

Конечно, «Зенит» заходит фаворитом в этот матч. Особенно с учётом важнейшей победы над «Локомотивом». Тогда мы увидели, что мотивированный «Зенит» сомнёт любого соперника.

Ну а «Ростов» опять будет рассчитывать на связку, на сильную игру Николая Комличенко. Козыри у Валерия Карпина тоже имеются.

Важно, что четыре из пяти последних матчей в этой паре – это «верха» и ОЗ. Думаю, что ОЗ и ТБ в этой игре гарантированы», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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