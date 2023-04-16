«Вест Хэм» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.93.

«Лондонское дерби состоится в этом туре АПЛ — «Вест Хэм» сыграет с «Арсеналом». «Канониры» неделю назад потеряли очки и позволили «Ман Сити» приблизиться к себе. Так что я не думаю, что во втором туре кряду подопечные Артеты потерпят неудачу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Собственно, очки у «Арсенала» смог отобрать «Ливерпуль», который на такие встречи настраивается особым образом. Совсем не просто пришлось «канонирам» в этом противостоянии. Подопечные Артеты даже были близки к поражению. Но в итоге одно очко команда всё-таки заработала.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:00 МСК Вест Хэм Юнайтед Лондон Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако в своём матче «Манчестер Сити» выиграл. А учитывая, что у «горожан» есть матч в запасе плюс в конце месяца противники проведут очную встречу, у «Арсенала» есть реальный шанс потерять первое место.

А вот «Вест Хэм» всё никак не может подняться к середине таблицы чемпионата Англии. Сейчас с 30 очками клуб идёт на 14-й строчке. В последнее время «молотки» чередовали разные результаты. В том числе смогли подопечные Мойеса отобрать очки у вышестоящих соперников — 1:1 с «Астон Виллой» и 1:0 с «Фулхэмом». Также на неделе «Вест Хэм» играл в Лиге конференций с «Гентом» — 1:1.

Даже зная, что «Арсенал» играет в гостях, я всё равно уверен в его победе. До конца сезона осталось совсем немного — «канониры» близки к чемпионству. Неделю назад команда уже потеряла очки. Сейчас она себе этого не позволит сделать. Я считаю, что подопечные Артеты быстро забьют пару раз и потом доиграют до конца в обороне. А «Вест Хэм» будет уставшим после матча в Лиге конференций. Моя ставка — азиатская фора (-1) на «Арсенал», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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