«Ростов» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ 16 апреля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.60.
«Центральный матч тура в РПЛ. Играют первая и вторая команды. Но, на мой взгляд, очевидный фаворит – «Зенит». Команда просто сильнее.
Да, «Ростов» на втором месте. Но Карпин выжимает всё из своих игроков. Однако ресурс у команды ограничен. На мой взгляд, сил удержаться на втором месте нет. В последней игре мы видели, что «Ростов» едва не проиграл. Смог отыграться, да и то благодаря тому, что «Оренбург» встал.
«Зенит» себе такого не позволит. Он захочет победить, причём крупно. Мне кажется, у гостей это получится. Потому что «Зенит» набирает форму. Поле хорошее, ничто не помешает «Зениту» показать хорошую игру», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
Тюкавин заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Зенита».
Мостовой: я хочу заниматься футболом, но мне не дают.
Быстров назвал Соболева ленивым.
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