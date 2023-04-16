«Ростов» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ 16 апреля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.60.

«Центральный матч тура в РПЛ. Играют первая и вторая команды. Но, на мой взгляд, очевидный фаворит – «Зенит». Команда просто сильнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Ростов» на втором месте. Но Карпин выжимает всё из своих игроков. Однако ресурс у команды ограничен. На мой взгляд, сил удержаться на втором месте нет. В последней игре мы видели, что «Ростов» едва не проиграл. Смог отыграться, да и то благодаря тому, что «Оренбург» встал.

«Зенит» себе такого не позволит. Он захочет победить, причём крупно. Мне кажется, у гостей это получится. Потому что «Зенит» набирает форму. Поле хорошее, ничто не помешает «Зениту» показать хорошую игру», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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