«Факел» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Ахмат» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Факел» забьёт в первом тайме за 2.20.

«Факел» и «Ахмат» сыграют друг с другом. «Ахмат» борется за пятое место, вряд ли, конечно, команда Ташуева поднимется выше, хоть и говорит Сергей Абуезидович, что надо идти от матча к матчу, прибавлять. Сейчас по результату всё хорошо, но психологию не обманешь. И, мне кажется, чем выше такая команда забирается, тем более самоуспокоенной она становится, понимая, что дальше уже, на четвёртое место, не забраться, а ниже поджимают, но мы и так в полном порядке. И попав под очень агрессивного, наглого соперника, раненого соперника, «Ахмат» может не то чтобы дрогнуть, но мотивационно сопернику уступить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Факела» хорошая поддержка, хорошее движение, но чуть отворачивается удача от него в последних матчах. И с ЦСКА были моменты, и с «Торпедо» особенно, там Бабурин поймал кураж. Поэтому, я думаю, «Факел» постарается начать агрессивно. В Воронеже мягкое поле, которое более привычно хозяевам. «Ахмату» придется привыкать и адаптироваться к этим условиям.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Мой прогноз – «Факел» забьёт в первом тайме за коэффициент выше двойки», — сказал Генич.

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