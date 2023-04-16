«Хетафе» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.08.

«Хетафе» примет дома «Барселону» в очередном туре испанского чемпионата. Каталонцы просто доигрывают сезон — их с первого места вряд ли «Реал» сможет сместить. А вот тёмно-синим некогда расслабляться — проиграв пару раз, клуб рискует опуститься в зону вылета.

Сейчас подопечные Кике Санчеса Флореса идут на 15-й строчке. Отрыв команды от зоны вылета минимален — три очка. Так что уже после этого тура «Хетафе» рискует опуститься в группу аутсайдеров чемпионата. В последнее время тёмно-синие чередовали разные результаты. Но победы у коллектива были только над своими соседями по второй половине таблицы — 3:2 с «Жироной» и 2:0 с «Севильей».

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Барселона» в последнем туре потеряла очки с той же «Жироной». Клубы сыграли вничью — 0:0. Но, несмотря на это, положение в таблице у каталонцев ничуть не ухудшилось. Более того, от «Реала» подопечные Хави даже оторвались ещё на одно очко. Дело в том, что мадридцы сами часто проигрывают. Так что вопрос с чемпионством в Ла Лиге, можно сказать, закрыт.

Испания - Примера. 29-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 17:15 МСК Хетафе Хетафе Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, особой мотивации у «Барселоны» нет. Однако репутация у команды такая, что проигрывать ей все равно нельзя. Вокруг каталонцев ходят разные скандалы, снова проблемы с финансированием. На всё это лучший ответ, который могут дать подопечные Хави, — уверенная победа. В игре с «Хетафе» сине-гранатовые её и добудут, я уверен.

Считаю весьма логичной ставку «азиатская фора (-1) на «Барселону», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

Тюкавин заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Зенита».

Мостовой: я хочу заниматься футболом, но мне не дают.

Быстров назвал Соболева ленивым.