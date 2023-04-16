«Факел» — «Ахмат»: прогноз Андрея Тихонова на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат».
Ставка: ничья за 3.45.
«Факел» уступил прямому конкуренту по зоне вылета в прошлом туре — «Торпедо». Что было довольно неожиданно, учитывая их недавний разгром сочинцев. Плюс потеряли на матч с «Ахматом» основного нападающего и лучшего бомбардира из-за «горчичника». Грозненцы же медленно, но верно идут наверх. Позиции свои нужно срочно закреплять, так как команды там идут очень плотно и ловят каждую ошибку друг друга.
«Факел» вполне подходящий соперник сейчас, чтобы спокойно на классе одержать верх и продолжить подготовку к ЦСКА через два тура, где, возможно, будет решаться судьба уже четвёртой строчки», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 7.42.
Тюкавин заявил, что ничего не знает об интересе со стороны «Зенита».
Мостовой: я хочу заниматься футболом, но мне не дают.
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