«Факел» — «Ахмат»: прогноз Андрея Тихонова на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.45.

«Факел» уступил прямому конкуренту по зоне вылета в прошлом туре — «Торпедо». Что было довольно неожиданно, учитывая их недавний разгром сочинцев. Плюс потеряли на матч с «Ахматом» основного нападающего и лучшего бомбардира из-за «горчичника». Грозненцы же медленно, но верно идут наверх. Позиции свои нужно срочно закреплять, так как команды там идут очень плотно и ловят каждую ошибку друг друга.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» вполне подходящий соперник сейчас, чтобы спокойно на классе одержать верх и продолжить подготовку к ЦСКА через два тура, где, возможно, будет решаться судьба уже четвёртой строчки», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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