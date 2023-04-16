«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Зенит» в 23-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.93.

«Пожалуй, главный матч, Винлайн матч тура. Первая и вторая команды чемпионата сыграют в Ростове. «Зенит» имеет девятиочковый отрыв от «Ростова» и отправляется к нему в гости. Понятно, что для Карпина такой матч с «Зенитом» Семака — это всегда хороший тест и хороший вызов. А «Зенит» сам для себя решает, где ему настроиться на соперника, где, наоборот, сыграть менее сконцентрированно. Вот в Москве концентрация у «Зенита» была замечательной, и поэтому хороший футбол команда продемонстрировала, выиграв у «Локомотива».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Практически нет травмированных у «Зенита». Вернулся в строй Барриос. Я не беру Ерохина и Мантуана (не знают, сыграют или нет), но они точно не являются ключевыми игроками для петербуржцев. Но «Ростов», наверное, неплохой раздражитель для «Зенита», плюс выездная игра. Сколько там придёт болельщиков, могу только прогнозировать.

Возможно, Карпин сразу не решится прессинговать против «Зенита», учитывая, что силенок может не хватить. Вот как «Локомотив» понёсся с первых минут на соперника, а во втором тайме уже сил не хватило, учитывая, как «Зенит» умеет мяч контролировать. Не исключаю, что основные результативные события здесь произойдут во втором тайме, когда и скамейка должна сказать своё слово, и футболисты подустанут.

Поэтому выберу вариант – «тотал второго тайма больше 1.5 мяча» за 1.93. Вариант «обе забьют» тоже не мешало бы рассмотреть», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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