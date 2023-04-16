«Ростов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.05.

«Ростов» и «Зенит» встретятся в 23-м туре РПЛ. Многие называют эту игру чемпионской. На деле же ни о какой борьбе за лидерство тут речи не идёт — между соперниками в таблице почти десять очков разницы.

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Более того, ростовчане даже могут потерять своё второе место, завоёванное не так давно. В последнем туре подопечные Карпина потеряли очки в Оренбурге — 2:2. На хвосте у южной команды сидят «Спартак» и ЦСКА, которые обязательно постараются опередить противника.

А вот «Зенит» неделю назад встречался с «Локомотивом». Матч был важен по разным причинам — железнодорожники шли на серии побед, также это была первая игра Артёма Дзюбы с бывшей командой. Но в самом матче особой интриги не было. Особенно во втором тайме питерцы показали класс. Подопечные Семака доказали, что они всё ещё намного сильнее остальных соперников в РПЛ.

В общем, я тут не вижу, за счёт чего «Ростов» должен выигрывать. Наверняка хозяева поля будут надеяться на пенальти или на судейские ошибки. Но даже в таком случае я не думаю, что команда Семака потеряет очки.

Предлагаю поставить на азиатскую фору (-1) на «Зенит», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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