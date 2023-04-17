«Лидс» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.30.

«Лидс» и «Ливерпуль» встретятся в очередном туре АПЛ. Для красных это будет тяжёлая выездная встреча. Я совсем не уверен в том, что подопечные Юргена Клоппа легко наберут три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дело в том, что «Лидс» — не такая простая команда. Да, в таблице белые идут достаточно низко, на 16-м месте. Однако в последнее время подопечные Хави Грасии стали доставлять проблемы многим соперникам. Так, смог отобрать очки коллектив у вышестоящих «Вулверхэмптона» (4:2) и «Брайтона» (2:2).

А вот «Ливерпуль», конечно, немного «забуксовал». Только казалось, что красные вернулись в форму, стали часто набирать очки. Но вот уже сейчас подопечные Клоппа идут на серии из четырёх матчей без побед. Хотя стоит отдать должное, в одной из игр мерсисайдцы противостояли «Арсеналу» и даже доминировали какое-то время (2:2).

В общем, я не считаю, что победа тут достанется гостям. «Лидс» борется за выживание – даже поражение в этом туре может его опустить в зону вылета. Так что белые будут бороться до конца, особенно у себя дома. Ну а «Ливерпуль» сейчас всё равно находится не в той форме, чтобы легко громить соперника», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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