«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на финал Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.91.

«Когда «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина, в западном финале был равный счёт и ничего не понятно. Но вдруг все поняли, что Казани надо страстно топить за СКА. Потому что питерцев «большие татары» одолеют в главном финале без особых проблем, тогда как с ЦСКА таких проблем может быть выше крыши.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Удачного варианта для «Ак Барса» в итоге не получилось. Но у казанцев весь сезон проходит под девизом «Через тернии к звёздам», поэтому армейцы вполне могут стать своеобразной вишенкой на торте. Но станут ли?

На мой взгляд, не станут. Не получится. Силёнок не хватит, даже с учётом того, что в преддверие финала «Ак Барс» отдыхал и восстанавливался гораздо дольше, чем ЦСКА. Но армейцы уже доказали, что им на восстановление хватает даже совсем минимального времени. И что нам ждать?

Подозреваю, что мы увидим финал ещё менее результативный, чем любой из полуфиналов. Потому что оба соперника и умеют, и любят играть на «удушение». А главное, что и у тех и у других это получается весьма неплохо. Настолько неплохо, что «Локомотив» со своим «автобусом», как говорят в таких случаях, «нервно курит в углу». Поэтому ждём весьма малорезультативного даже не отдельно взятого матча, а всего финала. Но при этом не исключено появление одного-единственного матча, в котором соперники «пришпорят» и набросают друг другу приличное количество шайб.

Но это точно произойдёт не в первом матче финальной серии. А в первом матче соперники станут приглядываться и приноравливаться друг к другу. Поэтому тотал можно смело заряжать меньше 6.5. А победят в первом матче, на мой взгляд, армейцы как раз за счёт сохранённого игрового тонуса. Казанцам ведь какое-то время понадобится на его восстановление. И это конкретно в первом матче серии станет решающим фактором», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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