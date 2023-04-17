«Каролина» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ставка: победа «Каролины» и ТМ 6.5 за 2.89.

«Несмотря на то что в нынешний розыгрыш Кубка Стэнли не попали две из трёх самых почитаемых в России команд НХЛ (а именно «Вашингтон» и «Питтсбург», тогда как «Тампа» попала), россияне в НХЛ есть везде. Или почти везде. Точно установлено, что в нынешнем плей-офф наши представители будут в 13 из 16 клубов. И «Айлендерс» в отсутствие признанных (в России) лидеров выходят на лидирующие позиции – там ведь целиком русская вратарская линия. Вот только российская поддержка вряд ли поможет «островитянам» добраться хотя бы до второго этапа плей-офф. Слишком уж мощно выглядит «Каролина» и слишком уж хорошо она разбирает «Айлендерс» на запчасти все последние годы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предпосылок к тому, что не разберёт и на этот раз, практически нет. Более того, нет особых шансов на то, что это мероприятие вообще может затянуться более чем на пять матчей. Поэтому лично я ставлю на счёт в серии 4-1 в пользу «Каролины», буду надеяться на 4-2, всё остальное в пользу «Айлендерс», включая седьмой матч, посчитаю чудом. При этом не исключаю того факта, что после двух матчей в Роли счёт может быть ничейным – на старте любого турнира, включая Кубок Стэнли, есть место неожиданности.

Но в первом матче, уверен, победят хозяева. Не жду от этого матча большого количества заброшенных шайб. Всё-таки в последнее время «Каролина» предпочитает душить «островитян» порядком и организованностью, причём у своих ворот. А предыдущая серия этих же соперников, состоявшаяся в 2019 году, и вовсе началась с «футбольной» победы «Каролины» 1:0 да ещё в овертайме. Потом соперники разыгрываются, но это происходит чуть позже. Поэтому рекомендую ставить на тотал ниже 6.5 и хозяйскую победу», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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