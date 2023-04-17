«Лидс» — «Ливерпуль»: ставка Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.48.

«В первом круге «Лидс» выиграл у «Ливерпуля» на «Энфилде» со счётом 2:1. На сегодняшний день соперники решают разные задачи. Мерсисайдцы всё ещё пытаются попасть в еврокубки на следующий сезон. Йоркширцы стараются остаться в АПЛ и не вылететь в Чемпионшип. При новом главном тренере Хави Грасии «павлины» провели семь матчей: три победы, ничья и три поражения. Это вполне достойный результат для команды из подвала турнирной таблицы, если бы не одно но. В трёх проигранных матчах «Лидс» пропустил 10 голов, забив только два.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» тоже далеко не стабилен. После фееричной победы над «МЮ» со счётом 7:0, мерсисайдцы проиграли трижды на выезде. Однако потом сумели отыграть два мяча у лидирующего «Арсенала» и свели встречу к ничейному исходу. Принимая во внимание грубейшие ошибки обеих команд в обороне, вполне вероятны голы с обеих сторон», — сказал Елагин.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Лидс Юнайтед Лидс Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Петржела: я снова скажу, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом.

Артета: «Арсеналу» нужен безжалостный настрой, чтобы добивать соперника.

Головин повторил личный рекорд результативности в чемпионате Франции.