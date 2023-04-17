«Ак Барс» — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на первую игру финала Кубка Гагарина

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 5 за 1.39.

«В финале встретятся две команды, схожие по стилистике игры. Обе проповедуют системный хоккей с большим уклоном на правильность действий в обороне и поиском своих моментов на контратаках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тренерские решения по ходу плей-офф со стороны Билялетдинова сработали и дали результат. Есть один минус, на котором стоит заострить внимание, — хоккеисты подобраны не совсем подходящие под его видение игры. Но давайте будем откровенны — в здравом уме, смотря на летную селекцию казанцев, было тяжело поверить в то, что подобранная группа сможет выйти в финал. Много шума и седьмое место. Но пришёл спаситель! Легенда «Ак Барса» Зинэтула Хайдярович навёл полный порядок. Только такой человек, как Билялетдинов, мог собрать весь этот пазл. Честный труд и борьба на каждом участке поля, минимальное количество ошибок и выжидание своего шанса в атаке. Этот стиль работает и приносит результат. А также колоссальный опыт, уверенность в своих действиях, рабочий состав, где каждый игрок знает свою роль и что ему делать на льду.

Для московской команды проблематично доминировать против таких же чётких и мудрых оппонентов. СКА со своим хаотичным, бессистемным хоккеем, где каждый бежит туда, куда хочет, был лёгкой добычей для ЦСКА, в отличие от первых двух раундов, где команда побеждала лишь в семи матчах.

Это серия, где любая минимальная ошибка будет стоить победы. Рейдеборн выглядит стеной, в нём у меня больше уверенности, чем в тандеме вратарей Билялов — Мифтахов. Но многое будет зависеть от чёткой игры защитников и помощи своим вратарям.

Команды будут долго выжидать своего шанса у чужих ворот. Не стоит рассчитывать на большое количество голов и яркой игры, по крайней мере сразу. Это будет упорная серия, с огромным количеством силовой борьбы.

В первом матче пойдём от простого: команды будут присматриваются друг к другу, компактно играть под своими воротами, держать жёсткую дисциплина, стараться не нарушать правил, подчищать свой пятак и выжидать момента для взятия ворот. ТМ 5 — не самый безопасный, но хороший вариант для первого матча этой серии», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Губерниев: эра Овечкина и Малкина ещё не закончилась.

Шестёркин: я нашёл свою игру.