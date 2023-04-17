«Даллас» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд».

Ставка: победа «Далласа» за 2.07.

«В текущем сезоне в противостоянии «Далласа» и «Миннесоты» всё настолько ровненько и одинаково, что прямо-таки вопиёт о грядущем седьмом матче. Другое дело, что такое равенство в плей-офф сохраняется редко, и сохраняется в основном до конца четвёртого матча. Потом кто-то забирает пятую игру и допинывает соперника в шестой. А бывает и так, что одна из команд сразу сгибает другую в бараний рог и, к удивлению всего прогрессивного человечества, выигрывает серию всухую.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В данном случае в сухой расклад я не верю, а вот счёт в серии 4-2 видится очень даже возможным. Причём, к неудовольствию поклонников Кирилла Капризова, не в пользу «Миннесоты». Потому что «лесники» подошли к плей-офф ни шатко ни валко, тогда как «Даллас» накатил на концовку регулярного чемпионата очень мощно, выиграв шесть последних матчей подряд.

Думаю, кураж этот «звёзды» сохранят и в домашней части серии. То есть первый матч они заберут, причём сделают это в основное время. С тоталом сильно гадать не берусь, но внутренний голос намекает на то, что он будет выше 4.5. Капризова техасские волкодавы свяжут по ногам и рукам, а вот Евгений Дадонов вполне может и отметиться. Как говорится, мелочь, а приятно. Итак, мои прогнозы. 4-2 в серии, первый матч забирает «Даллас» в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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