«Бостон» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Бостона» и ТБ 4.5 за 2.15.

«Бостон» завершил регулярный чемпионат НХЛ с таким отрывом, который в нашей Континентальной лиге на 100 процентов гарантировал бы финал конференции и процентов на 80 Кубок Гагарина. Но за океаном всё сложнее, и там лидер любой степени мощности частенько огребает уже в первом раунде от команды, вскочившей на подножку последнего вагона. Потому что лидер сыт и почивает на лаврах, тогда как аутсайдер голоден и зол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На этот раз, как мне кажется, подобного не случится и скальпа «Бостона» в клубном музее «Флориды» не появится. Сложности при прохождении первого раунда у «медведей», безусловно, будут, и связаны они в первую очередь с тем, что в противостоянии этих команд в последнее время большое значение приобрёл фактор своей площадки. То есть семь последних междусобойчиков взяли хозяева, а они укладываются почти в три полноценных сезона.

Это даёт нам на выходе два наиболее вероятных варианта развития серии. Либо «мишки» цепляют гостевой матч и закрывают лавочку в пятом матче, либо богадельня растягивается на все семь игр, но в итоге дальше всё равно идёт «Бостон». Лично я склоняюсь к первому варианту, прогнозируя счёт в серии 4-1.

Что же касается конкретно первого матча данной серии, то не вижу у «Бостона» никаких причин, чтобы этот матч не выиграть, да ещё в основное время. Понятно, что «Флорида» будет всеми силами цепляться, но, как уже было сказано выше, цеплялка на выезде работает не особо. А поскольку в междусобойчиках этих соперников шайб всегда забрасывается немало, то можно смело ставить на тотал выше 4.5. А дальше, после первого матча, с тоталом разберёмся уже окончательно.

Ну и, конечно, не будем забывать, что для русского болельщика серия «Бостон» — «Флорида» — это в первую очередь серия Орлов – Бобровский. Есть за кого поболеть», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Губерниев: эра Овечкина и Малкина ещё не закончилась.

Шестёркин: я нашёл свою игру.