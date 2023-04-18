«Наполи» — «Милан»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Наполи» – «Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Наполи» за 1.75.

«Лигочемпионская неделя. Мы начинаем с поездки в Неаполь. «Наполи» у себя дома, на юге Италии, будет принимать «Милан». В последних матчах «Наполи» не знает, как вскрыть оборону «Милана» и как им забить.

В чемпионате проиграли, в Лиге чемпионов проиграли минимально, хотя в Лиге чемпионов, конечно, не совсем заслуженное было поражение. Огромное количество ударов, моментов, но Мик Меньян был абсолютно непробиваем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Наконец-то вернулся Осимхен, наконец-то он сыграет. Осимхен сыграл уже и в матче с «Вероной», но там не хватило эмоций, не хватило креативных ходов «Наполи». И понятно, что неаполитанцы, имея такое серьёзное преимущество в чемпионате, в голове держали ответный матч с командой Стефано Пиоли. У «Милана» вообще против «Болоньи» вышел полуторный состав, и многим лидерам тренер дал отдохнуть.

Важнейшая игра, наиважнейшая, при сумасшедшей поддержке неаполитанских болельщиков. И здесь я ни за что не поверю, что «Наполи» снова не забьёт «Милану». Выиграют? Не знаю. Но прогноз у меня на эту встречу — «Наполи» одержит победу в основное время. Мне очень понравился «Наполи» в первой игре, особенно в первые 20-25 минут. Подавляющее преимущество было: там и Хвича должен был забивать, и дальние удары прекрасные были от Зелинского, и хороший удар Замбо Ангисса. Да, Замбо Ангисса не сыграет в этом матче плюс не сыграет Ким. Но есть Жезус, есть Ндомбеле, которые могут позиции дисквалифицированных игроков закрыть. Самое главное — возвращается Осимхен. Без него, конечно, атака выглядит куда более скудно, нежели с ним. Пусть он ещё и не набрал форму, но эпизод решить может практически в любой ситуации. Мой прогноз на ответную встречу — чистая победа «Наполи» за 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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