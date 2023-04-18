«Челси» — «Реал»: прогноз Егора Титова на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «Реал» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Реал» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.83.

«Все видят, в каком плачевном состоянии находится «Челси». Абсолютно разболтанная команда. В выходные снова проиграли – теперь «Брайтону». Не помогло даже то, что открыли счёт. Там надо чистить и чистить, понимать, кто нужен, кто не нужен. Огромное количество футболистов, а толку от этого никакого. Печально за всем этим наблюдать. Понятно, что команда в любом состоянии может собраться на какую-то одну встречу, такие случаи бывали, но я не верю, что так будет сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем более не забываем, кто будет противостоять «Челси». «Реал» в полном порядке. Да, чемпионство уступили «Барселоне», но впереди ещё финал Кубка Испании. А сейчас «Реал» мотивирован на очередную победу в Лиге чемпионов. В первом матче абсолютно по делу мадридцы выиграли в два мяча. Уверен, что в гостях они будут выглядеть не хуже. Суперопытная команда, которая прекрасно понимает, что ей нужно делать. «Челси» обязан будет раскрываться, бежать в атаку, тут-то его встретят кинжальные контратаки с Бензема на острие.

Я выберу осторожный вариант: «Реал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча». Хотя думаю, что «Реал», скорее всего, выиграет снова», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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