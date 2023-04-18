«Наполи» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Неаполе

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 2.09.

«Интереснейшее противостояние нас ждёт в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — «Наполи» сыграет с «Миланом». Обе команды, как по заказу, на выходных решили накопить силы и потеряли очки в Серии А, сыграв вничью. Теперь они сойдутся в ответном противостоянии. Я жду много борьбы тут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» после неудачи с «Миланом» в первом матче ЛЧ встречался в Серии А с «Вероной». Их игра завершилась нулевой ничьей. На поле в том числе вышел Осимхен, который возвращается после травмы. Думаю, свою роль в игре с миланцами он точно сыграет. В таблице же чемпионата ситуация для неаполитанцев особо не поменялась. Клуб всё ещё лидирует с большим отрывом от преследователей.

А вот для «Милана» потеря очков на выходных стала более чувствительной. Ведь в таблице команда идёт на четвёртой строчке и рискует опуститься ещё ниже. Возможно, подопечные Пиоли и вовсе выпадут из зоны еврокубков скоро. Ведь у клуба всего одна победа в пяти турах.

Я в этом матче жду активного футбола. «Наполи», скорее всего, выйдет в боевом составе с Осимхеном. Хвича наверняка оставит все силы на поле. Неаполитанцам нужно отыгрывать один гол и забивать ещё. Ну а «Милан» тоже в обороне не станет отсиживаться. В последних очных матчах подопечные Пиоли только выигрывали.

Считаю, что у клубов примерно одинаковые шансы на выход в полуфинал. Так что лучше предложу поставить на голы. Уверен, что тут отличатся оба коллектива», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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