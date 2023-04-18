«Челси» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» за 2.50.
«Челси» и «Реал» Мадрид сойдутся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Неделю назад мадридцы победили 2:0. Не думаю, что синие смогут отыграть это отставание в счёте и пройти в следующую стадию еврокубка.
Тяжёлый период у «Челси» всё ещё продолжается. Сменился тренер, но результаты сильно не поменялись. После поражения «Реалу» подопечные Лэмпарда ещё и уступили «Брайтону» в АПЛ (1:2). Уже почти не осталось надежды на то, что клуб сможет подняться до зоны еврокубков в таблице.
А вот «Реал» продолжил побеждать и после матча в ЛЧ с «Челси». На выходных клуб играл с «Кадисом» в Ла Лиге и тоже обыграл его с достаточно скромным счётом 2:0. Собственно, особых надежд на чемпионат у подопечных Анчелотти уже нет — «Барселону» им вряд ли удастся догнать.
Сейчас все силы мадридцы бросят на Лигу чемпионов. Да, первая игра была не самая лёгкая для «сливочных». Однако опыт в таких матчах, особенно ответных, у «Реала» огромный. А «Челси» всё равно сейчас находится совсем не в том состоянии, чтобы легко забивать команде Анчелотти три безответных мяча.
Считаю тут логичной ставку — победа «Реала». У клуба не возникнет проблем с соперником даже у него дома», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 11.55.
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