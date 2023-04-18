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«Челси» — «Реал»: получи безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги чемпионов!

«Челси» — «Реал»: получи безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги чемпионов!
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18 апреля пройдёт ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал». Начало — в 22:00 мск.

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В первом матче команда Карло Анчелотти создала себе неплохой задел, победив 2:0 на своём поле. Чем ответит коллектив Фрэнка Лэмпарда? Этот матч — последняя надежда лондонцев на трофей в этом сезоне.

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