«Наполи» — «Милан»: прогноз Егора Титова на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» – «Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«Наполи» как будто немножко сдулся в последнее время. В принципе, это читалось, учитывая, на каком фантастическом уровне команда играла большую часть сезона. Но, возможно, это всё временно и связано с травмой Осимхена. Нигериец сейчас возвращается и станет большой проблемой для обороны «Милана», даже если форма не совсем оптимальная. Должен при своей публике добивать и Хвича, да и весь «Наполи» целиком. Когда ещё будет шанс пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Милан» уже не тот, который получал от всех подряд по три-пять мячей. Пиоли удалось наладить игру сзади. «Тоттенхэм» так и не смог пробить Меньяна, у «Наполи» в первой игре тоже не получилось. Возвращение вратаря миланцам очень помогло: француз играет потрясающе и вселяет уверенность в действиях игроков обороны.

Думаю, что «Милан», конечно, будет играть строго от обороны. Будет насыщен центр поля. Возможно, будет сразу два полузащитника с акцентом на отбор. Пробиться «Наполи» будет не так уж просто, тем более, как я сказал, неаполитанцы не так легки, как это было осенью или даже в матчах с «Айнтрахтом». Ставлю здесь на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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