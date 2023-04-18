«Наполи» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинал Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11.

«Первый матч завершился победой «Милана» со счётом 1:0, но соперник играл явно не в оптимальном составе. Главное, что не мог играть Виктор Осимхен, который и забить может, и отдать передачу. Его связка с Хвичей может быть одной из лучших в Европе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» сейчас на четвёртом месте в Серии А, но там очень большая плотность, поэтому всё ещё надо решать и вопросы в Италии, в отличие от «Наполи», который вряд ли уже упустит чемпионство, поэтому именно в играх Лиги чемпионов неаполитанцы могут выплеснуть весь свой азарт и мощь с энергией.

Многие из ведущих исполнителей в обеих командах не играли в последних матчах Серии А или же выходили на замену на 15–20 минут. Наконец-то появился на поле Осимхен, а значит, к предстоящему матчу он должен подойти в отличной форме. Если говорить об игре, то мне кажется, что «Наполи» всё же гораздо сильнее «Милана».

В ситуации, когда «Наполи» в оптимальном составе может выйти на игру, уже ничего не помешает команде пробиться в следующий раунд. Когда «Наполи» играет мотивированно, на всю мощь, то выносит всех подряд. «Наполи» с первых минут будет атаковать, а соперник – искать шансы на контратаках. Не сомневаюсь, что «Наполи» в этом матче может забить два или даже три мяча, поэтому спокойно ответит на возможный гол «Милана».

В целом любой гол в матче раскроет игру. Думаю, что уже и в первом тайме мы увидим гол «Наполи». На этот матч дам три прогноза: ТБ (2.5), чистая победа «Наполи». Также будет и третий, который вытекает из второго, а именно проход «Наполи» в полуфинал Лиги чемпионов», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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