«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ставка: победа «Торонто» в матче за 1.72.

«В последний раз «Тампа» вылетала в первом раунде Кубка Стэнли аж в 2019 году. Тогда было достаточно шокирующее сухое поражение от не ловящего звёзд с неба «Коламбуса». Но после этого было три финала и два Кубка Стэнли, и, похоже, хоккеисты «Тампы» полностью адаптировались к укороченным летним отпускам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Торонто» всё хорошее осталось далеко в истории. Мало того что в период с 2004 по 2016 год «листья» лишь раз выходили в плей-офф за 12 сезонов, так ведь, когда стали выходить, лучше не стало. Потому что в шести предыдущих сезонах канадцы исправно вылетали в первом же этапе, в том числе в прошлом году как раз от «Тампы». Причём именно тогда «Торонто» как никогда был близок к успеху, доведя дело до седьмого матча, но…

То есть даже нынешнее расположение команд, когда у «Торонто» имеется преимущество своей площадки, особых надежд не несёт. Что поделать, если в XXI веке он стал командой регулярного чемпионата, а последняя большая победа вкупе с последним Кубком Стэнли так и осталась в далёком 1967 году.

Поэтому рассчитываем на общую победу «Тампы» и её проход во второй этап. Думаю, попотеть «молниям», как и в прошлом году, придётся и быстрее, чем за шесть матчей, они не справятся. А в первой игре серии и вовсе могут проиграть. «Тампа» долго запрягает, но потом далеко едет. По крайней мере, в последние три года», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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