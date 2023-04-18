«Челси» — «Реал»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Челси» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Меньше недели прошло с первого матча между «Реалом» и «Челси», в котором мадридский клуб показал подавляющее преимущество при великолепной форме Винисиуса. Со спокойной душой «Реал» приедет в Лондон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее и у «Челси» были моменты, но лишь в первом тайме, во втором уже ничего показать не удалось. В целом «Челси» был подавленным. То, что произошло с «Челси» в чемпионате Англии, сложно описать цензурными словами. Очень плохо выглядели лондонцы, которые позволили «Брайтону» нанести 26 ударов, был и каркас ворот. То есть поражение 1:2 — это «Челси» ещё неплохо отскочил. Причём владелец клуба после игры разговаривал час с игроками в раздевалке.

«Челси» сам себя опустил в этот чан, а теперь, чтобы получить какие-то эмоции, надо дать «Реалу» бой. Надо признать, что вариантов не так уж и много, так как Лэмпард всё же не тренер, который может спасти ситуацию на ходу. В то же время «Реал» сейчас на ходу. В последнем туре спокойно разобрался с «Кадисом». Экономно провёл матч, забив два гола во втором тайме.

Если говорить о матче с точки зрения прогноза, то есть вера в то, что на каком-то отрезке матча «Челси» может додавить «Реал», какой-то голик всё же воткнуть. Это всё реально. Но и соперник при таком наборе футболистов без гола не должен уйти с поля. Мой прогноз на этот матч — обе забьют», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 11.55.

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