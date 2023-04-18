«Челси» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал».
Ставка: «Челси» забьёт за 1.34.
«Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Понятно, что «Реал» — фаворит. «Челси» играет неудачно. При Лэмпарде команда только проигрывает, в атаке ничего не клеится. В АПЛ сезон всё равно потерян.
Но это Лига чемпионов. Но именно в этом матче можно спасти тренерскую карьеру Лэмпарда и спасти сезон для «Челси».
«Реал» тоже ставит на Лигу чемпионов. Так как в Испании команда уже точно закончит на втором месте. После первой победы над «Челси» 2:0 «Реал» может спокойно держать счёт и не волноваться.
Этим «Челси» может воспользоваться. Так как терять синим абсолютно нечего. Думаю, они побегут с первых минут вперёд. Напомню, футболисты у «Челси» очень сильны. В команде очень много игроков высокого уровня. Но нет команды и нет игры.
Думаю, что на эмоциях, желании и мастерстве «Челси» проявит себя хорошо», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 11.55.
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Лэмпард: уровень «Реала» высок, но всегда есть шанс сотворить историю.
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