«Бавария» — «Ман Сити»: получи безусловный фрибет до 10 000 рублей к матчу Лиги чемпионов!

19 апреля пройдёт ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 мск.

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