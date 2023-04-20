«Спортинг» — «Ювентус»: прогноз Романа Гутцайта на матч 1/4 финала Лиги Европы

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Я готов абсолютно признать, что результат первой встречи был отскоком года. «Спортинг» был лучше, владел мячом, создавал моменты и казался намного ближе к голу. Победа «Ювентуса» вообще не выглядит логичной. «Спортинг» обладает хорошим подбором футболистов и выстроенной системой игры. В обоих матчах прошлого раунда с «Арсеналом» португальцы не ломались и проводили хорошие атаки. На фоне «Ювентуса» в Турине «Спортинг» выглядел реально лучше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако и у «Ювентуса» есть свои козыри. Это самоидентификация и вера в свои силы. Плюс неплохой подбор атакующих футболистов. Играют то Милик, то Влахович, хорош Мойзе Кин, есть Ди Мария и Костич. Понятно, что «Спортингу» нужно отыгрываться, а «Ювентусу» это выгодно. Думаю, такой расклад и приведёт к голам с обеих сторон», — сказал Гутцайт.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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