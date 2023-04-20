«Севилья» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на четвертьфинал Лиги Европы

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «МЮ».

Ставка: победа «МЮ» за 2.09.

«Интересно, что в первой игре, в которой команды разошлись миром, все четыре гола забили манкунианцы, дважды поразив чужие и дважды свои ворота. Тогда у «МЮ» не играли Рашфорд и Шоу. Возможно, они появятся на поле на этот раз. Точно не примут участия в поединке центральные защитники Мартинес и Варан. Между собой соперники четыре раза встречались в еврокубках. «Севилья» ни разу не проиграла в этих встречах, одержав две победы и столько же раз сыграв вничью.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Севилья» неудачно выступает в нынешнем сезоне Примеры, занимая место в нижней части таблицы. Однако предсказать, кто пройдёт дальше, крайне сложно. Испанцы шесть раз выиграли Лигу Европы. Это рекорд турнира. «Севилья» выиграла 23 из последних 26 домашних матчей турнира. Хосе Луис Мендилибар уже седьмой тренер, руководящий командой в турнире. Пять из шести предыдущих наставников выиграли свои стартовые домашние матчи в Кубке УЕФА и Лиге Европы.

«МЮ» проиграл только один из последних 12 выездных матчей плей-офф Лиги Европы. Манкунианцы в нынешнем турнире уже прошли две испанские команды в плей-офф — одолели «Барселону» и «Бетис». Теперь на очереди «Севилья», у которой сезон складывается куда хуже. Поэтому всё в руках «МЮ», — сказал Елагин.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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