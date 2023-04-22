«Химки» — «Торпедо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Торпедо» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.

«24-й тур Российской Премьер-Лиги открывается матчем в Химках – «Химки» против «Торпедо». Встреча последней и предпоследней команд российского чемпионата. Как вы знаете, «Химкам» повезло: дисквалификацию Талалаева отменили и на матч со своей бывшей командой он может выходить в качестве главного тренера, руководить «Химками» от кромки поля, а не с трибуны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сложный матч для прогноза, потому что может качнуться как в ту, так и в другую сторону. У «Торпедо» дисквалификация Клотета подтверждена, и два матча он будет наблюдать за автозаводцами с трибун. Я думаю, что результат превыше всего для обеих команд. И цена ошибки может очень дорого обойтись и «Химкам», и «Торпедо», поэтому будет очень аккуратный, закрытый, может быть, монотонный футбол с большим количеством единоборств и вряд ли с большим количеством забитых мячей.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Химки Химки Не начался Торпедо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Первая мысль на этот матч — тотал меньше 2.5 за 1,87. И, мне кажется, в первом тайме уж точно вряд ли команды побегут сломя голову друг на друга и постараются чем-то удивить. Я думаю, что это будет сдержанно, аккуратно. Будет футбол, как у «Химок» в первом тайме матча в Самаре. Поэтому я бы ещё рассмотрел вариант «тотал меньше 1 мяча в первом тайме» за 1.90», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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