«Факел» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: «Факел» забьёт первым за 1.95.

«Факел» сыграет у себя дома с «Оренбургом». Мы знаем, что «Оренбург» — абсолютно домашняя команда, как и «Факел». У Воронежа 12 ничейных результатов в этом сезоне, но и 12 забитых мячей со стандартов. «Факелу» повезло в предыдущем матче с «Ахматом» в самой концовке, когда Божин отбил мяч «крепкими нервами», так это можно, наверное, охарактеризовать, но вы сами всё прекрасно понимаете.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Факела» наиважнейший матч. «Оренбургу» сложно будет переключиться с искусственного поля на натуральный газон, да ещё не самого высокого качества. И игроки ЦСКА говорили, что поле очень мягкое, игроки и тренерский штаб «Ахмата» жаловались на состояние газона в Воронеже. Ну, и «Факел» очень агрессивно начинает практически каждую встречу, особенно домашнюю. «Оренбург» ловит своих соперников дома на искусственном поле, пока те привыкают к газону. А здесь может произойти обратная ситуация: как раз «Оренбург» будет привыкать к натуральному полю не самого хорошего качества в Воронеже и «Факел» может этим воспользоваться.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Верю, что Пятибратов сделает акцент на агрессивное начало и «Факел» постарается в этом матче забить первым. Коэффициент отличный – 1.95 на сайте Winline. На этом варианте и остановлюсь», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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