«Факел» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Факел» забьёт первым за 1.95.
«Факел» сыграет у себя дома с «Оренбургом». Мы знаем, что «Оренбург» — абсолютно домашняя команда, как и «Факел». У Воронежа 12 ничейных результатов в этом сезоне, но и 12 забитых мячей со стандартов. «Факелу» повезло в предыдущем матче с «Ахматом» в самой концовке, когда Божин отбил мяч «крепкими нервами», так это можно, наверное, охарактеризовать, но вы сами всё прекрасно понимаете.
Для «Факела» наиважнейший матч. «Оренбургу» сложно будет переключиться с искусственного поля на натуральный газон, да ещё не самого высокого качества. И игроки ЦСКА говорили, что поле очень мягкое, игроки и тренерский штаб «Ахмата» жаловались на состояние газона в Воронеже. Ну, и «Факел» очень агрессивно начинает практически каждую встречу, особенно домашнюю. «Оренбург» ловит своих соперников дома на искусственном поле, пока те привыкают к газону. А здесь может произойти обратная ситуация: как раз «Оренбург» будет привыкать к натуральному полю не самого хорошего качества в Воронеже и «Факел» может этим воспользоваться.
Верю, что Пятибратов сделает акцент на агрессивное начало и «Факел» постарается в этом матче забить первым. Коэффициент отличный – 1.95 на сайте Winline. На этом варианте и остановлюсь», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
Камоцци: итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне.
Борис Игнатьев: Мостовой в роли тренера — это абсурд.
37-летний Венсан Компани может возглавить «Челси».
- 22 апреля 2023
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30