«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 2.06.
«Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» встретятся в полуфинале Кубка Англии. Конечно, для «клинков» это большой успех – дойти до этой стадии турнира и сыграть на «Уэмбли». Но, само собой, шансов на попадание в финал у команды почти нет.
Есть вероятность, что «Манчестер Сити» выиграет три трофея в этом сезоне. На неделе клуб сыграл вничью в ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1), что всё равно позволило «горожанам» пройти в полуфинал. Теперь там команде Гвардиолы будет противостоять давний «обидчик» — «Реал».
В АПЛ команда тоже добивается успехов – она уже вплотную подобралась к «Арсеналу» с первой строчки. На следующих выходных «горожанам» предстоит как раз встреча с «канонирами». Поэтому скоро «Ман Сити» может занять первую строчку в турнире.
У «Шеффилд Юнайтед» сезон тоже проходит достаточно хорошо. Велика вероятность, что клуб снова вернётся в АПЛ в следующем сезоне. Сейчас в Чемпионшипе «клинки» идут на второй строчке и имеют отрыв от преследователей.
Конечно, вряд ли в этом матче стоит ждать основных игроков от «Ман Сити». Но уровень команды намного выше, чем у её соперника. Даже вторым составом «горожане» способны легко обыгрывать «Шеффилд».
Так что я тут весьма очевидной считаю ставку — азиатская фора (-2.5) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
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