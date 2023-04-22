Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: время боя, кто фаворит, коэффициенты и ставки

В ночь с 22 на 23 апреля в рамках PPV-шоу SHOWTIME на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдёт долгожданный боксёрский поединок Джервонта Дэвис — Райан Гарсия. Основной кард турнира стартует в 6:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 7:30 мск.
Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Джервонту Дэвиса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы Райана Гарсии оценены в 2.85. Если поединок закончится вничью – сыграет 25.0.
Аналитики уверены, что бой не продлится всю дистанцию. Тотал больше 8.5 раунда оценили в 1.95, а тотал меньше 8.5 раунда – в 1.85. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
Клименко: Медведевым заинтересовались в UFC.
Сергей Павлович: я готов ко всему, что мне предложит Блэйдс.
Шлеменко вызвал на бой президента Hardcore FC Сульянова.
Оливейра и Дариуш подерутся на турнире UFC 289.
- 22 апреля 2023
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00