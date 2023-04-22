Джервонта Дэвис — Райан Гарсия: время боя, кто фаворит, коэффициенты и ставки

В ночь с 22 на 23 апреля в рамках PPV-шоу SHOWTIME на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) пройдёт долгожданный боксёрский поединок Джервонта Дэвис — Райан Гарсия. Основной кард турнира стартует в 6:00 мск, а главный бой начнётся не ранее 7:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом Джервонту Дэвиса и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.45. Шансы Райана Гарсии оценены в 2.85. Если поединок закончится вничью – сыграет 25.0.

Аналитики уверены, что бой не продлится всю дистанцию. Тотал больше 8.5 раунда оценили в 1.95, а тотал меньше 8.5 раунда – в 1.85. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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