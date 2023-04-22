Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс: где смотреть онлайн бесплатно, время боя, кто фаворит

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX состоится турнир UFC Fight Night 222. В главном бою встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Сергей Павлович и четвёртый номер Кёртис Блэйдс.
Начало бойцовского вечера — в 23:00 (22 апреля) по московскому времени. Основной кард стартует в 2:00 мск. Поединок Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс начнётся не ранее 4:30 мск.
Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Эксперты «Фонбет» считают фаворитом американца и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.86. Шансы россиянина оценили в 2.00.
Поставить на тотал больше 1.5 раунда можно за коэффициент 2.08, а тотал меньше 1.5 раунда идёт за 1.70. Сделать ставку на то, что бой будет полный, можно за 5.70.
Экспресс с коэффициентом 15.98.
Бёрнс и Мухаммад подерутся на турнире UFC 288.
Павлович: у победителя нашего боя с Блэйдсом будет шанс подраться за пояс.
Прогноз на бой Павловича и Блэйдса с коэффициентом 4.80.
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