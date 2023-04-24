«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.95.

«Я жду забитых мячей, причём в большом количестве. «Краснодар» набрал ход, судя по последним встречам. Забивает регулярно и достаточно много. У «Спартака» что-то расклеилось, результат не всегда приходит, но моменты создаются в большом количестве.

Вылет от «Акрона» — серьёзный удар. Но команда просто обязана серьёзно к этому отнестись, настроиться на матч с «Краснодаром».

Здесь уже вернётся Соболев после всех своих дисквалификаций, должно быть получше в плане реализации моментов. Уж точно будет кому пенальти пробить. А то три не забили за два матча. Это никуда не годится.

Я считаю, что надо ставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Результат предсказывать не берусь, он может быть абсолютно любым. «Спартак» непредсказуем, «Краснодар» тоже ещё сыроватый, пусть и играющий. А как тут может обойтись без голов, учитывая силу атаки и слабость обороны, я не представляю».

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

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