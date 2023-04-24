«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.95.
«Я жду забитых мячей, причём в большом количестве. «Краснодар» набрал ход, судя по последним встречам. Забивает регулярно и достаточно много. У «Спартака» что-то расклеилось, результат не всегда приходит, но моменты создаются в большом количестве.
Вылет от «Акрона» — серьёзный удар. Но команда просто обязана серьёзно к этому отнестись, настроиться на матч с «Краснодаром».
Здесь уже вернётся Соболев после всех своих дисквалификаций, должно быть получше в плане реализации моментов. Уж точно будет кому пенальти пробить. А то три не забили за два матча. Это никуда не годится.
Я считаю, что надо ставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча. Результат предсказывать не берусь, он может быть абсолютно любым. «Спартак» непредсказуем, «Краснодар» тоже ещё сыроватый, пусть и играющий. А как тут может обойтись без голов, учитывая силу атаки и слабость обороны, я не представляю».
Экспресс с коэффициентом 10.11.
Руководство «ПСЖ» приняло решение бесплатно отпустить Месси.
Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Краснодар».
Прогноз с коэффициентом 7.50 на матч «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».
Иван Игнатьев: маловероятно, что я останусь в «Локомотиве».
- 24 апреля 2023
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:39
- 22 апреля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 21 апреля 2023
-
19:00
-
18:00