«Чайка» — «Омские Ястребы»: прогноз Максима Лебедева на шестой матч финала МХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на шестой матч финала МХЛ «Чайка» — «Омские Ястребы».

Ставка: победа «Чайки» за 1.86.

«Самым удивительным в пятом матче финальной серии стал тот факт, что победная шайба в овертайме была заброшена в равных и полных составах. Потому что на фоне накопившейся усталости обе команды за половину дополнительного периода наворотили такого и столько, что даже судьи замучились играть в детскую игру «Морская фигура, замри», раз за разом показывая, кого и за что они удаляют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этой серии уже было всё что угодно и с чем подчас не справлялась даже перевозбуждённая болельщицкая фантазия, но пятый матч стал апофеозом и апогеем. И те и другие вели в счёте, и те и другие отыгрывались, шайба на последней секунде третьего периода, переведшая игру в овертайм, и, наконец, вакханалия с нарушениями в овертайме. Но из этой игры мы сделали вывод, что «ястребы» предпочитают помучиться и у них это неплохо получается. Пока, по крайней мере.

Но шестой матч будет в Нижнем Новгороде. А там «ястребы» в нынешнем плей-офф дважды проиграли. И в нынешнем сезоне в целом тоже проиграли дважды. И вообще, в последний раз там побеждали в марте 2020 года, а нынешняя текущая серия нижегородских поражений насчитывает уже шесть матчей.

Именно этот факт предлагаю считать определяющим для предстоящего шестого матча. Потому что «Чайка» на родном льду играет не то чтобы гораздо лучше, а как-то более спокойно и основательно. Что и нужно для окончательной победы в сезоне. Поэтому предполагаю не слишком разгонный по количеству заброшенных шайб матч с тоталом выше 4.5. И победить в нём, закрывая МХЛовскую лавочку в текущем сезоне, должна «Чайка», как бы в Омске от этого ни было всем противно», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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