«Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Фулхэм».
Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и обе забьют за 2.20.
«Здесь, кажется, может получиться довольно зрелищная игра. «Фулхэм» в последних двух турах играет легко и непринуждённо, без давления за результат. Даже без Митровича частенько атакует, порой большими силами, и, как результат, не идеально выглядит после потерь мяча.
Ну а «Вилла» после пяти побед кряду довольствовалась ничьей с «Брентфордом», причём и там получилась довольно богатая на события встреча, в которой могло быть забито явно больше двух мячей. Бирмингемцы также были далеки от идеала после потерь мяча, что теперь уже несколько неожиданно при Эмери.
В общем, предположу, что «Вилла» будет владеть инициативой и контролировать игру, но хотя бы раз дерзкий «Фулхэм» отличится», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
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