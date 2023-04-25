«Жирона» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Реал».
Ставка: обе забьют — нет за 2.12.
«31-й тур чемпионата Испании. Сразу бросается в глаза тот факт, что в последних матчах этих команд проходит ставка «ОЗ – нет».
«Реал» выигрывает 2:0 четыре матча подряд. А «Жирона» либо проигрывает всухую, либо выигрывает всухую, либо играет 0:0.
Думаю, что будет интересная, но закрытая игра. «Жироне» нет смысла раскрываться. Совсем недавно команда играла против «Барселоны» и добилась нулевой ничьей. Здесь хозяева также сделают упор именно на то, чтобы не пропустить.
То же самое касается и «Реала». «Бланкос» надёжно действуют в обороне. А уже по ходу матча включают скорости и забивают голы. Думаю, что эта игра закончится победой гостей 2:0 или 1:0. Ставлю на «ОЗ – нет», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 7.20.
Александр Мостовой: «Спартак» сыграл ужасно в матче с «Краснодаром».
Гильермо Абаскаль — о победе над «Краснодаром»: у «Спартака» есть сердце.
«Тоттенхэм» уволил Стеллини, занимавшего пост и. о. главного тренера команд.
- 25 апреля 2023
-
15:00
-
14:00
-
13:05
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 апреля 2023
-
19:00
-
18:02
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
00:39
- 22 апреля 2023
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00