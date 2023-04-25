«Жирона» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Реал».

Ставка: обе забьют — нет за 2.12.

«31-й тур чемпионата Испании. Сразу бросается в глаза тот факт, что в последних матчах этих команд проходит ставка «ОЗ – нет».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» выигрывает 2:0 четыре матча подряд. А «Жирона» либо проигрывает всухую, либо выигрывает всухую, либо играет 0:0.

Думаю, что будет интересная, но закрытая игра. «Жироне» нет смысла раскрываться. Совсем недавно команда играла против «Барселоны» и добилась нулевой ничьей. Здесь хозяева также сделают упор именно на то, чтобы не пропустить.

Испания - Примера. 31-й тур 25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК Жирона Жирона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

То же самое касается и «Реала». «Бланкос» надёжно действуют в обороне. А уже по ходу матча включают скорости и забивают голы. Думаю, что эта игра закончится победой гостей 2:0 или 1:0. Ставлю на «ОЗ – нет», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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