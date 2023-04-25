«Даллас» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд».

Ставка: победа «Далласа» и ТБ 4.5 за 2.82.

«В этой серии, с одной стороны, ничего не понятно. Потому что счёт после четырёх матчей равный, соперники идут «ноздря в ноздрю», и даже количество заброшенных шайб одинаково. С другой стороны, визуальное ощущение от серии таково, что «Миннесота» видится играющей на разрыв аорты, тогда как «Даллас» по большому счёту ещё играть не начинал. То есть культурным языком это называется «большой потенциал у «Далласа» для усиления игры». А «Миннесоте» вроде как усиливаться уже некуда, она и без того всё из себя выжимает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Насколько такие ощущения верны, во многом покажет пятый матч, который, по сути, начинает новую серию, на этот раз до двух побед. И победившая в первом матче этой серии команда мгновенно получает огромное преимущество, в том числе и психологическое, а заодно подвешивает своего соперника на игру без права на ошибку.

Пятый матч пройдёт в Техасе, где «Даллас» весьма силён. И где «Миннесоте» удалось выиграть первую игру серии, но тогда «звёзды» только просыпались. Можно с достаточной степенью уверенности констатировать, что это не будет «сухостойный» матч и его тотал превысит 4.5. Победит в этом матче, по моему мнению, «Даллас», который и подвесит Капризова & Ко, получив тем самым психологическое преимущество», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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