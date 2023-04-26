«Ноттингем Форест» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Брайтон».

Ставка: победа «Ноттингем Форест» с форой (+1) за 1.95.

«Сложно сказать, в каком состоянии будет «Брайтон». Все-таки полуфинал Кубка с «Ман Юнайтед» оказался сложным и с физической, и с моральной точки зрения. Отыграть 120 минут и уступить в серии пенальти из 13 ударов – от этого не так легко отойти. Тем более когда следующая игра уже через три дня. Понятно, что во всех остальных компонентах команда Де Дзерби сильнее, но нет уверенности в том, что она сможет здесь сыграть хотя бы на 50-60 процентов своих возможностей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Форест» выглядел довольно дерзко на «Энфилде», забил дважды и мог при определенном стечении обстоятельств даже увезти из Ливерпуля ничью. Подобный матч вполне может придать игрокам дополнительных сил и желания отыграть на своем максимуме в следующей игре. Тем более домашней.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 26 апреля 2023, среда. 21:30 МСК Ноттингем Форест Ноттингем Не начался Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом круге «Брайтон» владел подавляющим преимуществом, но забить не сумел (0:0), предположу, что и на этот раз результативной игра не получится, а «Форест», если и проиграет, то не больше чем в один мяч», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 20.40.

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